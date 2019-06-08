Ивану Голунову стало плохо в полиции. К нему не пускают скорую помощь

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову стало плохо в отделе полиции. Бригаду скорой помощи, приехавшую к нему, не пропускает следователь. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Голунову 8 июня предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов отвергает выдвинутые обвинения, он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. После задержания 6 июня журналиста избили, ему долгое время не позволяли обратиться к адвокату и вызвать скорую помощь.