Собянин попросил главу московской полиции взять под личный контроль дело Ивана Голунова

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять под личный контроль рассмотрение уголовного дела в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и «максимально объективно разобраться». Об этом его пресс-секретарь Гульнара Пенькова сообщила The Bell.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики ему подбросили.

После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.

Многие расследования Ивана Голунова касаются контрактов, которые заключает московская мэрия, а также бизнеса, связанного с московскими чиновниками.