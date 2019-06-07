Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google снизила долю фильтрации запрещенного контента в поисковой выдаче и может быть оштрафована за это.

По его словам, в апреле Google удалял 80% запрещенного контента, но в мае снизил эту долю до 67,5%.

«Либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем — был штраф 500 000 рублей, будет 700 000», — сказал Жаров.

По закону 2017 года поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты; для этого им необходимо подключиться к реестру запрещенных сайтов. В начале 2019 года Google оштрафовали за отказ подключиться к реестру.

В феврале «Ведомости» писали, что Google регулярно удаляет ссылки на сайты из реестра, однако делает это не автоматически, а каждый раз изучает основания, по которым сайт признан запрещенным.