Профсоюз журналистов призвал выходить на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал выходить на одиночные пикеты у главков полиции в знак протеста против задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В Москве начало серии пикетов у ГУ МВД на Петровке, 38 запланировано на 18 часов, говорится в сообщении профсоюза. В группе в фейсбуке, посвященной пикетам, указано время начала 16 часов.

Профсоюз также разместил на своем сайте открытое письмо с требованием немедленного освобождения Голунова и предоставления материалов полиции и следствия всем журналистам.

Полиция задержала Ивана Голунова днем 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики подбросили.

После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.