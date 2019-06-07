В Москве начались пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова

Возле здания управления МВД по Москве начались одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в подготовке к сбыту наркотиков.

Замглавреда RTVi Тихон Дзядко опубликовал в твиттере фотографию журналиста Ильи Азара, который держит в руках плакат с требованием освободить Голунова.

Пикеты в поддержку Голунова также проходят в разных городах России, например, в Перми, Ярославле, Краснодаре.

Ивана Голунова задержали 6 июня. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики подбросили. После задержания Голунову более 12 часов не позволяли вызвать адвоката. В полиции журналиста избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь.

Также полицейские отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей для экспертизы, что могло бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.