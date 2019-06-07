Европейская федерация журналистов потребовала освободить Ивана Голунова

(EFJ) потребовала от властей России немедленно освободить специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

«Как и многие известные российские журналисты, мы уверены, что Иван Голунов невиновен. Мы считаем, что главной целью полицейской операции было заставить его замолчать и запугать всех журналистов, расследующих коррупцию российских чиновников», — заявил генсек EFJ Рикардо Гутьеррес.