В Крыму на 10 лет колонии осудили украинца, обвиненного в шпионаже

Верховный суд Крыма признал виновным в шпионаже гражданина Украины Константина Давыденко и приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Давыденко задержали сотрудники ФСБ в Симферополе в феврале 2018 года. По данным спецслужбы, его завербовали в Службе безопасности Украины для разведки в Крыму, где он собирал «сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ».

В ходе судебного процесса Давыденко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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