Российское судно из-за шторма зашло в территориальные воды Украины. Пограничники решили его не задерживать

Российское судно Melta из-за шторма незаконно вошло в территориальные воды Украины в Черном море. Инцидент произошел днем 5 июня, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

Судно, следовавшее в румынский порт Констанца, отклонилось от курса и углубилось в территориальные воды Украины на расстояние в . С экипажа были взяты объяснения, после чего пограничники приняли решение не задерживать судно, и оно продолжило движение в пункт назначения.

В ВМС Украины подчеркнули, что формальные основания для задержания у пограничников были — помимо нарушения границы, у судна была отключена .

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных судна. Моряки, находившиеся на них, были обвинены в нарушении госграницы России и арестованы. Международный трибунал ООН по морскому праву в конце мая потребовал от России их незамедлительного освобождения.