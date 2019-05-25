Международный трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков, задержанных при конфликте в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, трибунал потребовал вернуть Украине буксир и два катера, которые Россия захватила в ходе инцидента.

Оглашая решение трибунала, его председатель Пак Чжин Хе отметил, что «России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе».

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали около Керченского пролива три украинских военных судна, на борту которых были 24 человека. Моряки были обвинены в нарушении госграницы России и арестованы.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя вернуть моряков и корабли. Россия заявила, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.