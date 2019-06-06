Роскомнадзор пригрозил «в течение месяца» заблокировать VPN-сервисы, не подключившиеся к реестру запрещенных сайтов

Девять VPN-сервисов, не выполнившие требование Роскомнадзора о подключении к государственной информационной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам, могут быть заблокированы «в течение месяца».

Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора Александр Жаров.

К реестру, напомнил он, подключился лишь один из десяти VPN-сервисов, которым было направлено уведомление — Kaspersky Secure Connection.

«Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована», — подчеркнул Жаров.

От какого момента следует отсчитывать месяц, в течение которого Роскомнадзор, собирается блокировать VPN-сервисы, Жаров уточнять не стал, но сказал, что с пятью компаниями, которые не ответили однозначным отказом, «еще какое-то время пообщаемся».

О направленном VPN-сервисам требовании о подключении к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзор объявил 28 марта. На выполнение требования, по российским законам, у VPN-сервисов было 30 рабочих дней. По состоянию на 6 июня, никаких мер воздействия к VPN-сервисам, не подключившимся к реестру, принято не было.