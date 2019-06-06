ФСБ задержала членов 15 общин «свидетелей Иеговы» в Дагестане

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали руководителей и членов 15 общин организации «свидетели Иеговы».

Как заявили в спецслужбе, на протяжении нескольких лет задержанные осуществляли «законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации».

Задержания были произведены в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).

Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской решением Верховного суда РФ в 2017 году. Ее деятельность в России запрещена.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» запрет «свидетелей Иеговы» и заявил, что «не очень понимает, за что их преследовать».