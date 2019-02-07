В России датчанину дали шесть лет за участие в «свидетелях Иеговы», хотя Путин назвал их преследование чушью. Как это объясняют в Кремле

Заседание Совета по правам человека при президенте России, 11 декабря 2018 года Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

11 декабря 2018 года

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«Свидетели Иеговы» тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с [председателем Верховного суда] Вячеславом Михайловичем [Лебедевым], и попробуем это сделать.

6 февраля 2019 года

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Решение Железнодорожного суда Орла: Суд установил, что Кристенсен Деннис Оле, заведомо зная о роде деятельности местной религиозной организации «свидетелей Иеговы» «Орел» и о том, что в отношении данной организации судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, в период с 18.01.2017 года по 25.05.2017 года, находясь в городе Орле, умышленно совершил действия организационного характера, направленные на продолжение ее противоправной деятельности.

Суд признал Кристенсена Денниса Оле виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

7 февраля 2019 года

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля: Мы не имеем права комментировать решение суда, который признал экстремистской эту организацию.

Сейчас, что называется, «на выходе» поручения президента по итогам заседания СПЧ, которое было в Кремле 11 декабря 2018 года. Там достаточно обширный список. Одно из положений в том числе касается и этой темы. Поэтому поручение будет, вопрос будет прорабатываться. Но мы пока не знаем, в каком ключе.

Вопрос: Президент же довольно четко сказал: это не значит, что мы должны зачислять представителей религиозных сообществ в деструктивные террористические организации. Назвал это чушью полной, пообещал внимательно с этим разобраться. А человека посадили на шесть лет. Внимательный разбор произошел?

Песков: Он будет происходить, это процесс. Тема нелегкая, но тем не менее она остается на повестке дня.

Вопрос: «Свидетели Иеговы» с точки зрения здравого смысла — это экстремистская организация или религиозная?

Песков: Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной.

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Михаил Зеленский