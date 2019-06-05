Тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в предвыборный штаб Александра Беглова

Пять человек стали сопредседателями предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает «Фонтанка».

В число сопредседателей, в частности, вошли главный тренер «Зенита» Сергей Семак и директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

«Фонтанка» отмечает, что утром 4 июня в Петербурге начали собирать подписи в поддержку Беглова. Сотрудники бюджетных учреждений сообщили, что руководство просит их подписаться в поддержку врио губернатора.

Александр Беглов 1 июня подал в избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в губернаторы Петербурга. Беглов идет на выборы как самовыдвиженец.