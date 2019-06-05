Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Красногорский городской суд Московской области арестовал до 2 августа гражданина Армении Нарека Степаняна, фигуранта дела об ветерана ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС.

Степаняна обвиняют в . Фабула уголовного дела не раскрывается. Степанян вину не признал.

Адвокат обвиняемого сообщил на суде, что в момент совершения преступления тот находился на своем рабочем месте. По словам защитника, Степанян готов сотрудничать со следствием.

5 июня суд также рассмотрит ходатайства об аресте еще двоих фигурантов дела.