Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Источник: ТАСС
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Красногорский городской суд Московской области арестовал до 2 августа гражданина Армении Нарека Степаняна, фигуранта дела об убийстве ветерана ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС.
Степаняна обвиняют в хулиганстве. Фабула уголовного дела не раскрывается. Степанян вину не признал.
Адвокат обвиняемого сообщил на суде, что в момент совершения преступления тот находился на своем рабочем месте. По словам защитника, Степанян готов сотрудничать со следствием.
5 июня суд также рассмотрит ходатайства об аресте еще двоих фигурантов дела.