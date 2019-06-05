Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Источник: Следственный комитет России
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Следственный комитет задержал еще двух подозреваемых в массовой драке в Подмосковье, в результате которой погиб ветеран ГРУ Никита Белянкин.
По данным следствия, один из них нанес смертельное ранение спецназовцу. Подозреваемому предъявлено обвинение.
СК собирается ходатайствовать об аресте всех фигурантов дела. 4 июня следователи сообщали, что по делу задержали двух подозреваемых.
«Московский комсомолец» утверждает, что в рамках дела задержаны гражданин Армении Нарек Степанян, экономист из Москвы Сурен Маркосян и безработный Сергей Ходжаев. Официально эти сведения не подтверждены.