Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Следственный комитет задержал еще двух подозреваемых в массовой драке в Подмосковье, в результате которой ветеран ГРУ Никита Белянкин.

По данным следствия, один из них нанес смертельное ранение спецназовцу. Подозреваемому предъявлено обвинение.

СК собирается ходатайствовать об аресте всех фигурантов дела. 4 июня следователи сообщали, что по делу задержали двух подозреваемых.

«Московский комсомолец» утверждает, что в рамках дела задержаны гражданин Армении Нарек Степанян, экономист из Москвы Сурен Маркосян и безработный Сергей Ходжаев. Официально эти сведения не подтверждены.