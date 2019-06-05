Объявлены финалисты премии «Большая книга»

Экспертный совет национальной литературной премии «Большая книга» назвал 12 претендентов на награду в 2019 году:

Сухбат Афлатуни — «Рай земной»

Ольгерд Бахаревич — «Собаки Европы»

Евгений Водолазкин — «Брисбен» (рецензия «Медузы»)

Александр Гоноровский — «Собачий лес»

Линор Горалик — «Все, способные дышать дыхание»

Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский — «Венедикт Ерофеев: посторонний»

Евгения Некрасова — «Калечина-малечина» (рецензия «Медузы»)

Алексей Сальников — «Опосредованно» (рецензия «Медузы»)

Роман Сенчин — «Дождь в Париже»

Григорий Служитель — «Дни Савелия»

Вячеслав Ставецкий — «Жизнь А.Г.» (рецензия «Медузы»)

Гузель Яхина — «Дети мои» (рецензия «Медузы»)

Глава экспертного совета Михаил Бутов отметил, что этот год «показал, что молодое писательское поколение сильно подвинуло поколение зрелое», передает «Интерфакс».

Лауреат первой премии «Большой книги» получает денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей, третьей — миллион. Дата объявления победителей пока не названа.