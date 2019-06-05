«Мы переделывали технологию». Гендиректор Шереметьево объяснил задержки с выдачей багажа в аэропорту

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко опроверг информацию о том, что проблемы с выдачей пассажирам багажа в аэропорту связаны с массовыми увольнениями грузчиков. По его словам, это связано с изменением технологических процессов обслуживания.

«Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился. Там есть свои коэффициенты, я не буду про расчеты говорить. Да, потребовалось какое-то изменение. Спокойно сейчас работаем», — цитирует ТАСС заявление Василенко.

Обновление: Министерство транспорта рекомендовало аэропорту Шереметьево увеличить количество персонала после возникших проблем с выдачей багажа, сообщает ТАСС.

В начале июня пассажиры московского Шереметьево стали жаловаться на серьезные задержки с получением и сдачей багажа на рейсы. В аэропорту связали проблему с повышенной нагрузкой в связи с началом отпускного сезона, пообещав решить ее в течение месяца.

Источники «Медузы» рассказывали, что задержки вызваны кадровыми проблемами. По их данным, из-за сокращения зарплат грузчики стали массово увольняться из дочерней структуры аэропорта «Шереметьево Хэндлинг», занимающейся обслуживанием пассажиров и воздушных судов.