Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фигуранты уголовного дела « » включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Маховик политических репрессий».

В списке значатся девять человек: Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов, Максим Рощин. При этом в списке нет еще одного фигуранта дела Дмитрия Полетаева.

Люди, включенные в список экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции.

Всего в деле «Нового величия» десять фигурантов. Двое из них заключили досудебные соглашения, им уже вынесли приговоры. Рустам Рустамов получил 1,5 года лишения свободы условно, Павел Ребровский приговорен к 2,5 года в колонии общего режима.