Компания «Яндекс» публично прокомментировала информацию о том, что ФСБ требует от нее предоставить ключи шифрования данных пользователей.

«В законе говорится о предоставлении информации, „необходимой для декодирования сообщений“, из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика», — говорится в заявлении пресс-службы «Яндекса», поступившем в редакцию «Медузы». При этом, отметили в компании, этот закон «применяется ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети».

«Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — заявили в «Яндексе».

3 июня РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» уже несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За аналогичный отказ в России был оштрафован, а затем внесен в реестр запрещенных ресурсов мессенджер Telegram.