Компания Apple отказалась от iTunes

Компания Apple объявила на конференции для разработчиков WWDC, что откажется в новой операционной системе MacOS 10.15 от программы iTunes. Вместо нее появятся три отдельных приложения: «Подкасты», «ТВ» и «Музыка».

Новые приложения получили красочные боковые панели и понятное меню, по которому проще ориентироваться, чем в iTunes, отмечает The Verge. В приложении «Музыка» пользователи будут получать персональные рекомендации, а в «ТВ» будут доступен эксклюзивный контент от Apple, а также шоу от сторонних производителей, например, Showtime и HBO.

Все ранее купленные записи и созданные плейлисты будут доступны в новой медиатеке.

Плеер iTunes появился в 2001 году, спустя два года внутри приложения появился онлайн-магазин iTunes Store. Программу iTunes в разное время использовали для синхронизации плееров iPod с компьютерами, а также для настройки новых смартфонов iPhone.