Юлию Савиновских, лишенную детей после удаления груди, признали мужчиной в Испании

Бывшую жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских, лишенную приемных детей после удаления груди, признали мужчиной в Испании и разрешили сделать операцию по смене пола. Об этом рассказывается в репортаже издания «Настоящее время».

Сейчас Савиновских называет себя транссексуалом по имени Фрэнсис. Он живет в съемной квартире в городе Жирона вместе с тремя своими детьми. Россию семья покинула в декабре 2018 года. Проживание и медицинские услуги им оплачивает государственный фонд. Кроме того, они получают пособие в размере 400 евро в месяц. Фрэнсис сделают операцию по удалению матки по медстраховке. Муж Савиновских пока остался в Екатеринбурге, он присматривает за их собаками и кошками.

Трансгендеры в России. Как Юлия Савиновских стала Фрэнсисом | ФОРМА № 87 Настоящее Время

Летом 2017 года из семьи Савиновских изъяли двух малолетних приемных детей. Свое решение суд объяснил тем, что Юлия вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера и сделала операцию по удалению груди.