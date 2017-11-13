Органы опеки отняли у жительницы Екатеринбурга двоих детей, потому что она якобы решила сменить пол

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских 13 ноября пришла к зданию министерства социальной политики Свердловской области и объявила голодовку. Она собирается держать ее до тех пор, пока чиновники не объяснят ей, почему органы опеки изъяли из ее семьи двоих маленьких детей. В районном управлении социальной политики, занимающемся вопросами опеки, Савиновских заподозрили в том, что она трансгендер — и даже сделала первую хирургическую операцию. После этого с формулировкой «противоречия в интересах опекаемых и опекуна» детей у нее отобрали, а суд подтвердил это решение. Сама Савиновских говорит, что удалила грудь седьмого размера, но лишь потому что она мешала ей «физически и морально».

У 40-летней Юлии Савиновских пятеро детей. Двоих из них ее семья опекала

Ее 17-летняя дочь Диана живет со своим отцом — первым мужем Савиновских. Четырехлетний Максим и пятилетняя Александра родились в браке с нынешним мужем — 31-летним инженером Евгением. Еще двоих детей, Диму и Костю (им соответственно четыре года и пять лет), супруги взяли под опеку; одного — три года назад, другого — полтора. По словам Савиновских, семья решила не усыновлять мальчиков, а взять их под опеку, чтобы у них сохранились льготы при поступлении в вуз, а также возможность получить бесплатное жилье по достижению 18 лет.

Савиновских рассказала «Медузе», что в 2014 году у нее возник конфликт с начальником управления социальной политики (решает, кому отдать детей под опеку, а потом следит за условиями их жизни) Орджоникидзевского района Екатеринбурга Натальей Болотовой. Та долго не хотела отдавать семье под опеку Диму. «Она [Болотова] сказала, что его пристроят и без меня, и отправила меня к лежачим инвалидам. Мне же было важно взять ребенка с трудной, но решаемой проблемой со здоровьем. У меня все-таки свои дети еще», — объясняет Савиновских. По словам Юлии, в физическом отношении у Димы все в порядке — но он всю жизнь должен принимать лекарства и каждые три месяца проходить медицинское обследование.

Савиновских говорит, что Костю ее семья взяла под опеку с тяжелой формой ДЦП — мальчик не мог ходить. Сейчас его состояние значительно улучшилось.

Савиновских сделала операцию по удалению груди. И вела блог от имени трансгендера

В июле 2017 года Савиновских сделала себе операцию по удалению молочных желез. По ее словам, грудь седьмого размера доставляла ей физические и моральные страдания. «В 40 лет я, наконец, смогла привести свое тело в соответствие с моим внутренним миром», — объясняет она.

В марте или апреле 2017-го она также завела страницу в инстаграме, где знакомилась и общалась с трансгендерами — и выдавала себя за трансгендера. Интерес к теме смены пола она объяснила «Медузе» так: «Просто она показалась мне интересной, я подумала, что смогу превратить это в способ заработка — я планировала писать колонки от имени выдуманного человека — и в творчество». По словам Савиновских, эту страницу (она не была подписана ее именем, но на ней было ее фото), увидела одна из сотрудниц органов опеки и показала своей начальнице — Наталье Болотовой. Сейчас аккаунт удален.

Вскоре после операции органы опеки изъяли Диму и Костю из семьи

27 августа в квартиру к Савиновских пришла Наталья Болотова с двумя другими представителями районного управления социальной политики. Они заявили, что забирают детей. «Они сразу стали давить на меня психологически, сказали, что моя операция по удалению груди была сделана незаконно, шантажировали раскрытием моей медицинской тайны», — рассказывает Савиновских.

Савиновских с мужем собрали детей и отвезли мальчиков в инфекционную больницу — так распорядились проверяющие. «А 30 августа я увидела приказ об освобождении меня от обязанностей опекуна», — говорит Савиновских; ее лишили детей с формулировкой «противоречия в интересах опекаемых и опекуна». «Добиться, в чем заключаются эти противоречия, я ни от кого не могу. Они просто прикрываются этой фразой, но что за ней стоит, мне непонятно», — возмущается женщина.

Суд поддержал решение сотрудников опеки

20 сентября Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказал Савиновских в возвращении ей опеки над детьми. По ее словам, представители органов опеки признали, что за предыдущие три года к Савиновских не было никаких претензий. Однако пришедшая в суд представитель министерства социальной политики Свердловской области (ему подчиняются органы опеки) Лариса Захарьян спросила у мужа Савиновских, знает ли он, что его супруга продолжительное время «находится на психиатрическом учете». «Они даже не удосужились проверить эту информацию. На учете я не стою, потом [после суда] я прошла освидетельствование — медкомиссия признала, что я не нуждаюсь в наблюдении. Но суд вынес свое решение, исходя из того, что я псих, а психам детей нельзя доверять», — утверждает Савиновских.

Органы опеки предоставили суду выписки из ее медицинской карты и заявили, что, по их мнению, она находится в процессе смены пола. Эти сведения Савиновских «Медузе» комментировать не стала. «В России нет закона, запрещающего трансгендерам быть приемными родителями. Другое дело, что нужно понимать, в какой стране мы живем», — сказала Савиновских.

По ее мнению, проблемы у ее семьи возникли из-за «больной фантазии» Натальи Болотовой. «Я нестандартный опекун, я пацанка, у меня татуировка, и вообще я позволяю себе думать и возражать», — рассуждает она.

Болотова отказалась комментировать «Медузе» дело Савиновских. По российскому законодательству усыновлять или брать под опеку детей запрещено тем, кто состоит в однополом союзе (то есть браке) или имеет психическое расстройство.

13 ноября Савиновских объявила голодовку

Она пришла к зданию министерства социальной политики Свердловской области и сказала, что будет стоять в одиночном пикете, пока не добьется встречи с министром Андреем Злоказовым. В итоге женщину принял его заместитель Евгений Шаповалов. «Он сказал мне, что никто не может влиять на органы опеки. Добиться отмены их решения можно только через суд. Единственное, что мне остается, это ждать апелляции», — говорит Савиновских.

В беседе с «Медузой» Шаповалов подтвердил, что, хотя органы опеки и находятся в подчинении министерства, решение, у кого забрать детей, эти органы принимают самостоятельно. «Суд, основываясь на показаниях органа опеки и самой Савиновских, заключил, что основания, озвученные на заседании, исчерпывающие. Я не в праве комментировать решение суда», — сказал Шаповалов.

В тот же день мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уговорил Савиновских прекратить голодовку

Ройзман пригласил Савиновских на встречу, а по ее итогам рассказал «Медузе»: «Я буду до конца на ее стороне. Я считаю, что опека ведет себя принципиально неверно, а министерство социальной политики не выполняет свою функцию, ведь вся эта ситуация направлена против детей».

По словам Ройзмана, он обратился за помощью к депутату Госдумы от «Единой России» Оксане Пушкиной (она была уполномоченной по правам ребенка в Московской области в 2015–2016 годах) и заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец. «В кулуарах я уже намекнул им [представителям органов опеки], что если они просто вернут детей, то лишний шум поднимать никто не будет. Она [Савиновских] же просто за детей рубится», — сказал мэр Екатеринбурга.