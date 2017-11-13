Жительница Екатеринбурга объявила голодовку. У нее отобрали приемных детей после операции на груди

Znak.com
07:09, 13 ноября 2017

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских объявила голодовку, требуя добиться приема у министра социальной политики Свердловской области. Савиновских надеется разрешить ситуацию со своими приемными детьми, которых органы соцопеки отобрали после того, как женщина провела операцию по удалению груди.

Савиновских утверждает, что добивается приема министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова последние два месяца, но ее все время отправляют к заместителям.

Утром 13 ноября Савиновских пришла к зданию министерства социальной политики с плакатом, на котором изображены два ее приемных ребенка, которые сейчас по решению органов опеки находятся в детдоме.

«Пока меня не увидят и не услышат чиновники, чье ведомство позиционирует себя как „единственная структура, которая по-настоящему заботится“. Пока не начнут действовать в соответствии с законом. Я хочу добиться приема у министра, а также полной проверки происходящего, — говорит Савиновских и отмечает, что она и ее муж очень переживают за изъятых малышей. — Моя совесть чиста. Перед людьми, перед законом, перед Богом. За то время, которое дети были со мной, между нами установилась связь. Я не могу их бросить».

Znak.com
В конце августа из семьи Юлии Савиновских и ее мужа изъяли двух приемных детей. Она утверждает, что это решение связано с тем, что она провела операцию по удалению груди. По словам женщины, у нее после трех родов был седьмой размер, и это доставляло ей физические и моральные страдания. Также она писала в фейсбуке, что органам опеки не понравился ее блог.
В конце сентября министерство социальной политики Свердловской области признало решение об изъятии детей законным.
Савиновских ранее говорила, что планирует довести вопрос о законности изъятия приемных детей из ее семьи до Верховного суда.
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