Жительница Екатеринбурга объявила голодовку. У нее отобрали приемных детей после операции на груди

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских объявила голодовку, требуя добиться приема у министра социальной политики Свердловской области. Савиновских надеется разрешить ситуацию со своими приемными детьми, которых органы соцопеки отобрали после того, как женщина провела операцию по удалению груди.

Савиновских утверждает, что добивается приема министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова последние два месяца, но ее все время отправляют к заместителям.

Утром 13 ноября Савиновских пришла к зданию министерства социальной политики с плакатом, на котором изображены два ее приемных ребенка, которые сейчас по решению органов опеки находятся в детдоме.