Суд отклонил требование зоозащитников освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников, поданный из-за отлова косаток и белух, содержащихся в « » в Приморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Наталию Лисицыну.

Суд признал незаконными приказы Росрыболовства о распределении квот на отлов косаток и белух, но отказался удовлетворить требование об изъятии животных у компаний, занимавшихся их отловом.

Решение суда не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение месяца.

Отпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» ранее призывали многие знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу животных. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в апреле сообщил, что косаток и белух выпустят в океан.

23 мая руководство компании «Афалина», занимающейся отловом косаток и белух, заявило, что выпустит животных на волю, только если фирму лишат права собственности на них. Позднее директор компании Алексей Решетов сказал, что компания поступит «в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны».