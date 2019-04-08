Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в дикую природу

Косаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя под Находкой, выпустят в естественную среду обитания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

«Принято официальное решение выпустить всех животных в естественную среду. Ученые из команды , российские ученые определят, когда и какие особи выпускать», — сказал Кожемяко.

По оценке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) транспортировка млекопитающих из бухты Средняя обойдется в два-три миллиона рублей на каждую особь.

В бухте Средняя по меньшей мере с октября 2018 года содержатся около сотни косаток и белух, незаконно выловленных для отправки в китайские океанариумы. Млекопитающие живут в вольерах; из-за тесноты зоозащитники прозвали их «китовой тюрьмой». Из бухты уже пропали три белухи и косатка; возможно, они погибли.

Отпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» призывали многие знаменитости, в том числе актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. В феврале президент России Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу млекопитающих. По данным ведомства, сейчас состояние большинства косаток и белух оценивается как удовлетворительное.