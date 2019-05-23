Компания, выловившая косаток и белух в Приморье, отказалась выпускать их из «китовой тюрьмы»

Руководство компании «Афалина», занимающейся отловом косаток и белух, не собирается выпускать на волю животных, содержащихся в « », сообщает «Интерфакс».

Директор компании Алексей Решетов заявил, что косаток и белух выпустят на волю только в том случае, если его лишат права собственности. «Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», — сказал он. Предприниматель назвал «необдуманными» заявления о выпуске млекопитающих из вольеров.

Обновление. В Минприроды заявили «Интерфаксу», что считают слова Алексея Решетова его личным мнением. «Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить… Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство», — сказали в пресс-службе министерства.

За освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» ранее выступали многие знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу млекопитающих. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в апреле говорил, что животных выпустят в океан.