Noize MC обратился в прокуратуру из-за избиения силовиками посетителей рэп-фестиваля в Москве

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) обратился в прокуратуру из-за сотрудниками Росгвардии и полиции посетителей рэп-фестиваля Hip-Hop Mayday в Москве 1 мая. Об этом сообщает «Правозащита Открытки», которая будет представлять его интересы.

Музыкант «попросил установить причины, по которым правоохранительные органы перекрыли проход на бесплатный городской фестиваль, и проверить действия сотрудников», сказано в сообщении.

По словам координатора проекта Вали Дехтяренко, ей удалось получить от «человек 15» фотографии синяков, «которые не проходили больше чем через неделю», а также найти свидетельства людей, у которых были травмы «типа сотрясения мозга или выбитой челюсти».

В конце мая представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал действия сотрудников ведомства «адекватными ситуации».

Ранее студент Высшей школы экономики Максим Сидоренко подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейского, избившего его дубинкой на фестивале.