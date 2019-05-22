Посетитель фестиваля Hip-Hop Mayday потребовал завести дело на полицейского, избившего его дубинкой

22-летний студент Высшей школы экономики Максим Сидоренко подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении неназванного сотрудника полиции, его дубинкой на московском фестивале Hip-Hop Mayday. Об этом «Медузе» рассказал его адвокат Дмитрий Джулай, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Инцидент произошел вечером 1 мая во время концерта на территории спорткомплекса «Лужники». По словам Сидоренко, несколько десятков полицейских беспричинно избивали посетителей фестиваля.

Полицейский, напавший на Сидоренко, нанес ему семь ударов дубинкой, в том числе по голове, и разбил мобильный телефон. Пострадавший оценивает стоимость ущерба в 40 тысяч рублей. После в больнице у него зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области.

К заявлению о преступлении приложена видеозапись, на которой запечатлен момент избиения.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия!

В Москве полицейский избивает дубинкой участника хип-хоп фестиваля АДВ-ТВ

Подробно историю Максима Сидоренко записала «Медиазона».

По данным СМИ, всего на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали более 30 человек. 11 человек, получивших травмы из-за действий силовиков, уже обратились за помощью к правозащитникам.