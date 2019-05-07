Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday. В стычках с Росгвардией там пострадали 30 человек

Рэпер Noize MC в своем инстаграме осудил действия сотрудников полиции и Росгвардии во время рэп-фестиваля Hip-Hop Mayday на стадионе Лужники.

Noize MC отметил, что в интернете были опубликованы видео, по которым можно сделать вывод о том, что, «отвечая на неадекватные действия одних посетителей, Росгвардия и полиция с шокирующей жестокостью… избивала и задерживала совершенно других людей».

«Да, есть и видео, где некие умалишенные персонажи бросают куски дорожной плитки прямо в толпу — этому нет никакого оправдания; к таким людям, безусловно, должны применяться самые жесткие меры, и я искренне надеюсь, что хотя бы кто-то из них получил по заслугам. Но как быть тем, кого доблестные сотрудники били палками по головам, нападая вчетвером-впятером на одного, за то, что те просто хотели спокойно послушать музыку?», — написал рэпер.

Он призвал тех, к кому силовики незаслуженно применили силу, обращаться за юридической помощью в «Правозащиту Открытки». «Нельзя позволять полицейским безнаказанно нарушать закон. Их действия можно и нужно обжаловать, виноватых найти, а для пострадавших — добиться компенсаций», — написал Noize MC.

Бесплатный рэп-фестиваль Hip-Hop Mayday прошел в Лужниках 1 мая. В какой-то момент росгвардейцы сначала частично заблокировали проход к сцене, а потом с помощью дубинок и электрошокеров стали отгонять посетителей от заграждения. Некоторые начали кидать в силовиков плитку, после чего те начали без разбору применять силу к собравшимся. По информации Baza, в результате пострадали больше 30 человек. Полиция начала проверку.