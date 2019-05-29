В Росгвардии назвали адекватными действия своих сотрудников на фестивале Hip-Hop Mayday. В стычках с силовиками пострадали 30 человек

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал «адекватными ситуации» действия сотрудников ведомства на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday в московских Лужниках, где произошли .

«На нарушение любого вида законов — уголовных, административных — мы будем реагировать, применяя необходимые средства. <…> Что касается тактики действия на данном фестивале, поверьте, реакция идет адекватно ситуации», — сказал он агентству «Москва».

После фестиваля в Росгвардии комментировать случившееся отказывались.

22-летний студент Высшей школы экономики Максим Сидоренко подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейского, избившего его дубинкой на фестивале.