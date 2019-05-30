Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия договора о ракетах средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В марте Путин подписал указ о приостановлении выполнения этого договора. Как сказано в пояснительной записке, приостановить действие договора можно лишь путем принятия федерального закона.

Накануне в Минобороны США заявили, что подозревают Россию в проведение ядерных испытаний малой мощности в нарушение соответствующего моратория.

Россия приостановила выполнение договора в ответ на решение США выйти из него. Американская сторона обосновала это тем, что Россия якобы нарушила договор, разработав ракету 9М729. РФ настаивает, что дальность этой ракеты не нарушает условий ДРСМД.