США заподозрили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, предположительно, проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение моратория на них. Об этом заявил глава разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Вашингтоне.

«США считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания», — цитирует Reuters выступление Эшли.

Речь идет о нарушении Россией . Как отмечает The Wall Street Journal, США впервые высказали подозрения, что Россия не полностью соблюдает это соглашение.

В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между США и СССР в 1987 году. США обвиняли Россию в нарушении договора; Кремль это отрицал.