Прокуратура попросила отправить на лечение курсанта, обвиняемого в терроризме из-за рисунка с планом захвата казармы
Прокуратура попросила отправить в психиатрическую больницу курсанта петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта и содействии террористической деятельности. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов, который защищает Осипова.
По его словам, гособвинение приняло такое решение на основании экспертизы, которая нашла у Осипова хроническое психическое расстройство и пришла к выводу, что он не осознавал опасность своих действий. По мнению обвинения, вина Осипова доказана, пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на Черкасова.
Защита курсанта требует признать его здоровым и оправдать из-за отсутствия «объективных доказательств» вины. Черкасов подчеркнул, что во время предварительного следствия Осипов проходил экспертизу, и она показала отсутствие проблем с психикой. Также адвокат заявил о «признаках фальсификации» некоторых доказательств по делу курсанта, пишет «Интерфакс».
«Курсант Осипов привлекается к уголовной ответственности только за мыслепреступление — небольшую схему в тетрадном листе, на которой была расположена его казарма и возможные пути ее захвата. При этом в материалах дела отсутствуют какие-то доказательства того, что Осипов реально искал предметы, с помощью которых он хотел совершить теракт, а также допрошены 5 сокурсников Осипова», — добавил Черкасов.
Вадим Осипов был задержан в апреле 2017 года — после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы. Экспертиза обнаружила у курсанта полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. В апреле 2018 года суд направил Осипова на принудительное лечение, после которого его должны были дообследовать. В декабре курсант снова был арестован и направлен на психиатрическую экспертизу.