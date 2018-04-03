У обвиненного в подготовке теракта петербургского курсанта нашли психическое расстройство
Эксперты обнаружили у курсанта петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиненного в подготовке теракта, полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, передает «Медиазона».
Заключение было оглашено на заседании Московского окружного военного суда. «Согласно выводам экспертизы, Осипов признан невменяемым. Он не осознает свои действия и не понимает последствия поступков», — заявили «Интерфаксу» в суде.
Суд направил Осипова на принудительное лечение, передает ТАСС. Эксперты попросили сделать это, чтобы после улучшения состояния дообследовать его, пишет «Медиазона».
Прокурор поддержал просьбу экспертов. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе сказал, что ему нечего возразить экспертам. Судье предстоит решить вопрос, отправлять ли Осипова на лечение, и, если да, то в какое именно учреждение.