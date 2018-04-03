У обвиненного в подготовке теракта петербургского курсанта нашли психическое расстройство

Медиазона
09:13, 3 апреля 2018
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Эксперты обнаружили у курсанта петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиненного в подготовке теракта, полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, передает «Медиазона».

Заключение было оглашено на заседании Московского окружного военного суда. «Согласно выводам экспертизы, Осипов признан невменяемым. Он не осознает свои действия и не понимает последствия поступков», — заявили «Интерфаксу» в суде.

Суд направил Осипова на принудительное лечение, передает ТАСС. Эксперты попросили сделать это, чтобы после улучшения состояния дообследовать его, пишет «Медиазона».

Прокурор поддержал просьбу экспертов. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе сказал, что ему нечего возразить экспертам. Судье предстоит решить вопрос, отправлять ли Осипова на лечение, и, если да, то в какое именно учреждение.

Медиазона
Курсант Вадим Осипов обвиняется в покушении на совершение теракта и содействии террористической деятельности.
Осипов был задержан в апреле 2017 года — после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы. Задержанию предшествовала беседа Осипова с сотрудниками ФСБ.
После задержания Вадим Осипов написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой «не позволить ошибке сломать [ему] жизнь». Он сказал, что его подвела любовь «к шуткам и увлечение историей про диверсантов» и что во время беседы с сотрудниками ФСБ думал, что его хотят завербовать, и «старался показать себя в нужном виде».

Дело Вадима Осипова

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