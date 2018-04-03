У обвиненного в подготовке теракта петербургского курсанта нашли психическое расстройство

Эксперты обнаружили у курсанта петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиненного в подготовке теракта, полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, передает «Медиазона».

Заключение было оглашено на заседании Московского окружного военного суда. «Согласно выводам экспертизы, Осипов признан невменяемым. Он не осознает свои действия и не понимает последствия поступков», — заявили «Интерфаксу» в суде.

Суд направил Осипова на принудительное лечение, передает ТАСС. Эксперты попросили сделать это, чтобы после улучшения состояния дообследовать его, пишет «Медиазона».