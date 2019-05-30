Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану комплексы С-400

Россия отклонила предложение Ирана о покупке систем противоракетной обороны из-за опасений, что это усилит напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

По их словам, решение об отказе принял лично президент России Владимир Путин. Официального подтверждения этой информации нет.

В начале мая Россию посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и передал Владимиру Путину послание от иранского президента Хасана Роухани.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в мае — после атаки на несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии. Власти этой страны, а также США заподозрили в нападении Иран и поддерживаемые им исламистские группировки.

В начале мая Иран объявил о частичной приостановке соглашения по своей ядерной программе. США ввели против страны новые санкции. Также сообщалось, что Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана.