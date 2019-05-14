Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана

Власти США рассматривают возможность отправки до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран нападет на американских военных или ускорит работы над ядерным оружием, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, соответствующий план представил 9 мая на совещании помощников президента США исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. План не предусматривает сухопутного вторжения в Иран, для чего потребовалось бы больше войск, отмечают источники. В то же время, пишет издание, многие из участников совещания были удивлены предлагаемой численностью военнослужащих, которая сопоставима с количеством американских военных, участвовавших во вторжении в Ирак в 2003 году.

На прошлой неделе власти Ирана объявили о частичной приостановке соглашения по своей ядерной программе, выдвинув 60-дневный ультиматум европейским партнерам по сделке. В ответ США наложили новые санкции на Иран.