В Ставрополе арестовали подозреваемого в нападении на редакцию газеты КПРФ

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца 72-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на редакцию газеты «Родина» — официального издания краевого отделения КПРФ.

Подозреваемый признал вину. По словам адвоката, он не будет обжаловать решение о мере пресечения.

Нападение на редакцию газеты «Родина» произошло 27 мая. Подозреваемый ранил ножом главного редактора и еще трех сотрудников издания. СК возбудил дело о покушении на убийство. Предварительной причиной инцидента следствие считает отказ редактора в публикации материала. По словам источника ТАСС, нападавший с 2012 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.