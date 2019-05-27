В Ставрополе преступник с ножом напал на сотрудников газеты, ранены четыре человека

В Ставрополе 27 мая человек с ножом напал на сотрудников газеты «Родина». В результате ранены четыре человека, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, угрозы жизням пострадавших нет. «Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации», — заявил он. По данным издания Baza, имена пострадавших — Николай Бондаренко (главный редактор газеты), Виктор Зиновьев, Виталий Гушло и Владимир Таций.

Нападавший задержан. Официальной информации о его личности пока нет. По информации Baza, нападавший стоит на учете в психдиспансере. Это подтвердил «Интерфаксу» депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.

Baza пишет, что нападавшего зовут Константин Сиднев. 22 мая человек с таким именем был объявлен в розыск как пропавший без вести. В объявлении говорилось, что он филолог и пропал по дороге в библиотеку в Ставрополе.

Причиной нападения якобы стал отказ журналистов печатать его материал, «порочащий честь партии и Сталина», пишет «Открытая редакция».

«Родина» — газета ставропольского краевого отделения КПРФ.