СК возбудил уголовное дело о нападении на редакцию ставропольской газеты

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 72-летнего жителя Ставрополя, напавшего на сотрудников газеты «Родина», официального издания краевого отделения КПРФ.

Дело расследуется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Подозреваемый задержан и допрошен оперативниками. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Днем 27 мая посетитель редакции газеты «Родина» ранил ножом главного редактора и еще трех сотрудников издания. По предварительным данным, он решил напасть на журналистов за то, что они отказались публиковать в газете его материал.

По данным издания Baza, нападавшего зовут Константин Сиднев, он состоит на учете в психдиспансере.