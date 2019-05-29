Спецпрокурор Роберт Мюллер отказался публично обсуждать «российское расследование». Его показаний ждали в Конгрессе

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший , заявил, что не собирается публично обсуждать результаты работы, в том числе в Конгрессе США.

«Никакие наши показания не выйдут за рамки нашего доклада. <…> Мы осторожно подбирали слова, и работа говорит за себя. Этот доклад и есть мои показания», — сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что в случае дачи показаний в Конгрессе не представит никакой новой информации. При этом прямо выступать в Конгрессе он не отказался.

29 мая Мюллер впервые публично прокомментировал расследование, повторив основные положения из опубликованного в середине апреля доклада. Спецпрокурор добавил, что официально закончил работу и возвращается к частной жизни.

Заявление Мюллера было сделано на фоне обсуждений его возможного появления в Конгрессе США. Возможной датой дачи показаний называли 15 мая, но в итоге мероприятие не состоялось.

В начале мая стало известно, что Мюллер выразил недовольство тем, как генпрокурор Уильям Барр представил содержание его доклада. Противники президента Дональда Трампа обвинили Барра в попытках занизить значимость частей доклада, связанных с возможным вмешательством Трампа в расследование.