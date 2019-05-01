Спецпрокурор Мюллер раскритиковал краткую версию своего доклада о «российском деле». Генпрокурор Барр не согласился с претензиями

Спецпрокурор Мюллер остался недоволен краткой версией своего доклада о «российском расследовании», которую подготовил Минюст США. Это следует из письма Мюллера к главе Минюста и генпрокурору Уильяму Барру, которое обнародовали демократы из судебного комитета Палаты представителей США.

Письмо датировано 27 марта. В нем Мюллер отметил, что краткая версия доклада «не полностью отражает контекст, природу и содержание работы и выводов» его расследования. Также он добавил, что в обществе «существует путаница в отношении важнейших аспектов расследования». Мюллер призвал как можно скорее опубликовать полную версию своего доклада.

На слушаниях в Конгрессе Барр заявил, что пытался не пересказать доклад Мюллера, а оперативно обнародовать его основные выводы. Он добавил, что предлагал спецпрокурору прочитать краткую версию доклада перед публикацией, но тот отказался. После публикации Мюллер, по словам Барра, сказал ему, что считает неточной не саму краткую версию доклада, а сообщения прессы о ней.

Барр также ответил на обвинения в попытке оправдать Трампа в препятствовании правосудию. «Я не оправдывал. Я заявил, что мы не нашли достаточного количества доказательств. В этом заключалась работа министерства юстиции — определить, есть ли состав преступления. Теперь доклад в руках американцев, и каждый может решить для себя. Через 18 месяцев будут выборы», — сказал Барр.

22 марта Роберт Мюллер передал Уильяму Барру 400-страничный доклад с итогами своего двухлетнего «российского расследования». Через два дня 24 марта Барр направил в конгресс письмо, в котором на четырех листах изложил выводы Мюллера. В письме говорилось, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но не координировала свои усилия с Дональдом Трампом и его командой. 18 апреля была обнародована полная версия доклада Мюллера.