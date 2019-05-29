Самый низкий электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого фонда «Общественное мнение», проведенного для администрации президента.

В регионе за действующего президента готовы проголосовать 36% опрошенных. В среднем по стране этот показатель составил 48%.

По данным того же опроса, у «Единой России» худшие рейтинги оказались в Хабаровском крае — там за партию власти готов проголосовать 21% респондентов. Средний электоральный рейтинг партии по стране составил 34%.

25 мая ВЦИОМ сообщил о падении рейтинга доверия президенту РФ до исторического минимума — до 31,7%. Глава организации Валерий Федоров назвал главной причиной падения рейтинга Путина непонимание россиянами, когда они станут жить лучше.

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