Россияне не понимают, когда они станут жить лучше, и это главная причина падения рейтинга президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал глава Валерий Федоров во время передачи Hard Dayʼs Night на канале «Дождь».

«Я думаю, что главная причина — непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков — им, правда, сегодня немногие верят, — последние пять лет наши доходы не растут. И это людей сильно напрягает. И даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет. Острая фаза кризиса закончилась в 2016 году. <…>. И за эти три года особо лучше жить не стало», — сказал Федоров.

По его мнению, пенсионная реформа, которую называли причиной падения рейтинга Путина, носила символический характер.

«Она показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, — вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Это очень сильно прибавило пессимизма. Мы даже назвали это „эффектом черных очков“, которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — отметил глава ВЦИОМ.

По последним данным ВЦИОМ, Владимиру Путину упал до исторического минимума — 31,7%. При этом президенту по-прежнему доверяют больше, чем другим российским политикам.

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