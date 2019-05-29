Росстат заподозрил ошибку в данных о том, что 100% семей в ЯНАО хватает денег только на еду

Росстат допустил возможность технического сбоя при сборе данных о финансовом положении жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает «Интерфакс».

«У нас есть ощущение, что там был технический сбой. Идет проверка. Думаю, до конца недели мы сможем всем рассказать, что случилось», — сообщил агентству представитель Росстата.

Накануне РБК сообщил со ссылкой на исследование Росстата, что 100% опрошенных в ЯНАО хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата коммунальных услуг вызывают затруднения. Власти региона предположили, что Росстат ошибся в оценке благосостояния местных жителей.

В апреле Росстат представил результаты исследования, согласно которому трети российских семей не хватает денег на покупку двух пар обуви в год. В Кремле попросили разъяснить эти данные. В Росстате назвали исследование одним из самых глубоких и подчеркнули, что ответы его участников носят субъективный характер.

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