«Не хватило ребятам чувства меры». Мэрия Владивостока завершила проверку флешмоба школьников в заячьих масках и форме полиции

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку, проводившуюся в школе № 74, где учащиеся пришли на накануне последнего звонка в костюмах полиции и масках зайцев, сожгли несколько файеров и распылили огнетушитель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию, со всеми школьниками провели профилактические беседы. «Дети признали, что вышли за некоторые рамки приличия», — сказал представитель городской администрации. Родители школьников согласились купить огнетушитель, который распылили во время флешмоба.

Директор школы Галина Пугина, объявившая после случившегося о своем увольнении, решила остаться на своем посту. Мэрия распространила видео с ее комментарием. Директор заявила, что «инцидент полностью исчерпан». «Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса, но, по большому счету, ничего криминального не произошло», — сказала она.

После флешмоба в школе полиция Владивостока начала свою проверку, об итогах которой пока не сообщалось. Ранее в отношении двоих выпускников, пришедших в школу в полицейской форме, составили административные протоколы о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия.