Во Владивостоке школьники устроили флешмоб в стиле БДСМ. Директор написала заявление об увольнении, полиция начала проверку

Во Владивостоке в школе № 74 ученики пришли в БДСМ-костюмах на мероприятие, посвященное окончанию школы. Несколько юношей пришли в шортах с подтяжками на голое тело и масках с заячьими ушами, а одна из девушек — в полицейской форме. Видео, распространившееся в социальных сетях, завершается распылением огнетушителя в актовом зале.

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка newsvlru

Директор школы Галина Пугина заявила, что за инцидентом стояла группа учеников одного из выпускных классов, которые регулярно нарушают дисциплину и пропускают уроки. По ее словам, изначально мероприятие организовывал другой выпускной класс — это был костюмированный флешмоб для учеников.

Пугина написала заявление об увольнении, отметив, что «эти дети опозорили школу на всю страну». Ее отставка пока не принята, она продолжает работать.

Департамент образования и науки Приморского края начал проверку в связи с инцидентом. В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение на территории школы недопустимо, и пообещали применить «меры воздействия» к администрации школы и к организации, обеспечивающей в здании охрану.

Проверку также начало местное управление МВД: полицию заинтересовало, где ученики взяли форму и погоны сотрудников правоохранительных органов (за их незаконное ношение предусматривается административный штраф). Сами школьники рассказали полицейским, что купили форму в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.

Григорий Левченко