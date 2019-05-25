Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы, которая пришла в школу в полицейской форме

Во Владивостоке оштрафуют родителей ученицы, которая пришла на мероприятие, посвященное окончанию школы, в полицейской форме. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.

Агенство не уточняет сумму штрафа. «Коммерсант» со ссылкой на управление МВД по Владивостоку пишет, что «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» предусмотрен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

24 мая в интернете распространилась видеозапись, на которой сняты ученики школы № 74 Владивостока, одетые в шорты с подтяжками на голое тело и маски с заячьими ушами; одна из девушек на видео была в полицейской форме. Директор школы рассказала, что это ученики выпускного класса, которые пришли в таком виде на школьный флешмоб накануне последнего звонка.

Полиция и управление образования администрации Владивостока начали проверку по факту инцидента. Директор школы написала заявление об увольнении, заявив, что «эти дети опозорили школу на всю страну».