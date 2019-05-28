«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной». Хоккеист Евгений Кузнецов объяснил, как попал на видео с белым порошком

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов заявил, что никогда не употреблял наркотики. Таким образом хоккеист прокомментировал появление в соцсетях видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере рядом с порошком белого цвета.

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — сказал он в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Кузнецов уточнил, что попавшее в интернет видео было сделано летом 2018 года в Лас-Вегасе после победы его команды в Кубке Стэнли. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — рассказал он.

По мнению Кузнецова, люди, опубликовавшие видео сразу после чемпионата мира по хоккею, пытаются «словить хайп» на поражении сборной России на турнире.

В клубе «Вашингтон Кэпиталс» заявили, что в курсе этого видео и занимаются сбором фактов. От дальнейших комментариев в команде отказались.