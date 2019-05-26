Россия по буллитам обыграла Чехию в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии. Трансляцию игры вел Первый канал.

Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 2:2, а по буллитам россияне оказались сильнее.

На чемпионате мира 2019 года сборная России по хоккею провела восемь победных матчей, но 25 мая уступила команде Финляндии в полуфинале турнира.

Финал ЧМ по хоккею между Канадой и Финляндией пройдет вечером 26 мая, игра начнется в 21:15 по московскому времени.