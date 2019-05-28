В Косово освободили российского сотрудника миссии ООН
Источник: ТАСС
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Российский сотрудник миссии ООН в Косово, задержанный 28 мая, вышел на свободу. Об этом сообщила официальный представитель миссии Санам Долатшахи.
Сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощеков был задержан во время операции косовского спецназа, которую провели в населенных сербами районах. Полиция Косово заявила, что он был задержан, так как оказал сопротивление.
Россия потребовала немедленно освободить гражданина РФ, отметив, что он обладает дипломатическим иммунитетом.