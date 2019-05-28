В Косово освободили российского сотрудника миссии ООН

Российский сотрудник миссии ООН в Косово, задержанный 28 мая, вышел на свободу. Об этом сообщила официальный представитель миссии Санам Долатшахи.

Сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощеков был задержан во время косовского спецназа, которую провели в населенных сербами районах. Полиция Косово заявила, что он был задержан, так как оказал сопротивление.

Россия потребовала немедленно освободить гражданина РФ, отметив, что он обладает дипломатическим иммунитетом.